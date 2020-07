Champions: Trabzonspor definitivamente afastado e Benfica conhece possíveis adversários

O Benfica ficou a conhecer, em definitivo, os possíveis adversários na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões - que será disputada a uma mão a 15 ou 16 de setembro -, após a UEFA ter confirmado o afastamento do Trabzonspor das competições europeias por duas temporadas. O clube turco, na condição de segundo classificado no seu campeonato, entraria nesta fase da qualificação mas ao ser afastado dá o seu posto ao Besiktas.





Assim sendo, o Benfica, na condição de cabeça-de-série (estatuto que terá sempre), poderá defrontar Rennes (França), Krasnodar (Rússia), Viktoria Plzen (República Checa), Rapid Viena (Áustria), PAOK (Grécia), AZ Alkmaar (Holanda) ou Lokomotiva (Croácia). Em sentido inverso, Dínamo Kiev e Gent nunca serão adversários, já que também serão cabeças de série.Nesta altura, Benfica (70.000 pontos no ranking), Dínamo Kiev (55.000), Gent (39.500), Krasnodar (35.500) e Rennes (14.000), já estão garantidos na 3.ª pré do denominado 'caminho das ligas'. Besikas (54.000), Viktoria Plzen (34.000), Rapid Viena (22.000), PAOK (21.000), AZ (18.500) e Lokomotiva (4.975) ainda vão disputar a 2.ª pré.Por força destes coeficientes, uma das dúvidas está no Krasnodar. Se o Besiktas vencer a sua eliminatória e se apurar para a 3.ª pré, fechará automaticamente o lote de quatro cabeças de série (com Benfica, D. Kiev e Gent) e atirará os russos para o outro lote.