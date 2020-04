Chano: «Era uma grande responsabilidade jogar numa equipa obrigada sempre a ganhar»

Sebastián Fernández, mais conhecido por Chano no Mundo do futebol, chegou ao Benfica com 34 anos, já reta final da carreira. O antigo internacional espanhol recordou um grande clube que o mostrava não só em Portugal.





"Tenho uma recordação maravilhosa acerca da minha passagem pelo Benfica, um grande na Europa. Um passo importante na minha carreira pela importância da equipa, pelo peso que tinha não só em Portugal mas em todo o Mundo. Foi uma pena que estivesse no final da minha carreira", vincou em declarações ao portal 'Fútbol Portugués desde España'.Chano pendurou mesmo as chuteiras de águia ao peito, no final da temporada 2000/01, ao cabo de duas épocas na Luz. "Era uma grande responsabilidade jogar numa equipa que estava sempre obrigada a ganhar. Foi bonito aceitar esse desafio. O ambiente era espetacular num grande estádio e sobretudo pelos adeptos que têm. Criavam um ambiente incrível cada vez que jogávamos no Estádio da Luz. Era exigente", vincou o ex-jogador que dividiu a carreira entre Betis e Tenerife antes de aterrar nos encarnados.Há, contudo, um outro pormenor, que Chano não esquece: "Lembro-me que antes de começar a jogar soltavam a águia que sobrevoava o campo e dava um toque peculiar e únicar antes do arranque do jogo."Ao todo, o antigo médio espanhol cumpriu 65 partidas oficiais pelo Benfica, faturando ainda três golos.