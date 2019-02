Chaves marca um recorde para Grimaldo

Frente ao Galatasaray, Grimaldo cumpriu o seu 100º jogo de águia ao peito e, na próxima segunda-feira, prepara-se para bater um recorde pessoal na sua carreira. O lateral-esquerdo fará o 38º jogo esta época, mais um do que o seu anterior máximo numa época, número que até foi alcançado já pelo Benfica, na última temporada.Ora, tendo em conta que faltam disputar, pelo menos, mais 15 jogos ao emblema da Luz, o ex-Barcelona poderá chegar às 51 partidas em 2018/19, um valor que supera largamente o referido anterior máximo. De resto, mesmo antes de chegar ao Benfica, o mais que o canhoto tinha feito numa época haviam sido os 36 encontros pelo Barcelona B, em 2014/15, precisamente na campanha anterior à mudança para Portugal.Mas não só no número de jogos esta época está a ser a melhor da carreira do internacional sub-21 espanhol. Afinal, o jogador natural de Valência já leva também seis golos – fez dois na Liga dos Campeões e soma outros quatro no campeonato –, o dobro do... total (três) que antes havia festejado de águia ao peito em duas épocas e meia.Na campanha 2016/17, recorde-se, Grimaldo foi submetido a uma cirurgia em Madrid com o intuito de corrigir uma fragilidade na parede abdominal. A operação foi em janeiro de 2017 e o canhoto voltou à competição em abril do mesmo ano.