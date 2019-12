Chegada apenas em fevereiro para Bruno Guimarães

Mesmo que o Benfica venha a fechar negócio com o Athletico Paranaense e garanta a contratação de Bruno Guimarães em janeiro próximo, o emblema da Luz já sabe que o jogador só poderá estar à disposição de Bruno Lage no mês seguinte. Afinal, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou ontem mesmo o que apelidou de "lista final" dos convocados para o Torneio Pré-Olímpico, sendo que estes 23 nomes já foram oficialmente enviados para a entidade organizadora, a CONMBOL, e deles consta o alvo das águias.

Ora, o técnico André Jardine começa a trabalhar com este lote a 3 de janeiro, no centro de treinos da seleção brasileira (Granja Comary, Teresópolis), sendo que a equipa fará ainda dois jogos particulares antes de rumar, no dia 16, para a Colômbia, onde a 19 de janeiro cumpre o primeiro jogo na dita competição, ante o Peru. Seguem-se confrontos com Uruguai (dia 22) e depois Bolívia (28) e Paraguai (31). Caso siga para a fase seguinte, os sub-23 canarinhos terão jogos até 9 de fevereiro.