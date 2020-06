Chegada tranquila do Benfica à Madeira

O Benfica chegou de forma tranquila à Madeira, ao Aeroporto Cristiano Ronaldo, quando o relógio assinalava as 22.40 horas. Pouco depois, os jogadores, treinadores e estrutura do futebol mostraram-se aos jornalistas e aos cerca de 20 adeptos presentes, que aguardavam por um autógrafo ou selfie com os craques e que os receberam com palmas.





Luís Filipe Vieira encabeçou a comitiva e foi visível que, tal como à partida em Lisboa, apareceu sempre junto de Bruno Lage como sinal de apoio ao treinador que está a prazo na Luz.