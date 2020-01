Chelsea oferece 65 milhões por Gedson mas impõe condição

Depois de Manchester United e West Ham, agora é a vez de o Chelsea entrar na corrida por Gedson Fernandes. Segundo adianta a Sky Sports, os ingleses terão colocado em cima da mesa uma proposta concreta junto do Benfica, acenando com uma oferta de empréstimo, válida por ano e meio, com opção de compra obrigatória de 65 milhões de euros.Ainda assim, esta cláusula não é totalmente obrigatória... É que, segundo aponta a emissora inglesa, esse valor apenas será automaticamente pago pelos blues caso Gedson cumpra metade dos jogos do Chelsea no período de empréstimo.De acordo com a Sky Sports, esta oferta do conjunto de Stamford Bridge é similar à que foi apresentada pelo West Ham recentemente, ainda que no caso dos hammers o valor da opção tenha sido de 40 milhões de euros. De resto, tal como o valor global a pagar, o West Ham pedia uma percentagem de jogos disputados mais baixa.