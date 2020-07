Cher Ndour oficializado no Benfica

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação de Cher Ndour, médio de 16 anos que nas últimas cinco temporadas representou os italianos da Atalanta. Visto como um prodígio do futebol italiano, o jogador chega para reforçar as equipas de formação das águias, depois do seu potencial ter despertado o interesse dos responsáveis benfiquistas.





O internacional sub-16 italiano explicou que para tomar a decisão de reforçar o clube da Luz, muito contou o trabalho que as águias fazem no capítulo da formação, mas vincou que ambiciona chegar ao topo do futebol das águias, em breve."Tinha o desejo de ter uma nova experiência. O Benfica é um dos clubes que mais apostam nos jovens. Como sei que há essa aposta, quero tentar chegar rápido à primeira equipa", vincou o jogador, em declarações à BTV, dando conta ainda dos seus principais atributos: "Sou um jogador muito físico e com uma boa técnica. Jogo como médio-centro, mas também posso jogar como 10. Tenho de melhorar o aspeto defensivo".Esta sexta-feira também se ficou a saber que Ndur, jovem que conhece bem Pizzi e Vinícius, passou a ser representado pela Positionumber, do empresário de Bruno Fernandes, Miguel Pinho.