Talisca anunciou na última sexta-feira a sua saída do Besiktas, apesar de o emblema turco ter opção de compra sobre o médio, a troco de 21 milhões de euros – os 4 pagos pelos dois anos de empréstimo seriam descontados. O técnico do clube de Istambul, Senol Günes, apontou depois o jogador à Premier League, mas Record sabe que este cenário poderá não ser assim tão líquido. Afinal, o internacional canarinho não se comprometeu com nenhum emblema e os chineses do Changchun Yatai estão de volta à carga.

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, depois de já terem vindo a Lisboa no último mês de janeiro, os responsáveis do Yatai tornaram a investir pelo jogador, e até com previsível aumento dos valores apresentados na dita janela invernal, ou seja, a proposta atual é superior a 30 milhões de euros. Aos 24 anos, Talisca poderá ser seduzido por uma oferta salarial ímpar, apesar de ter portas abertas em Inglaterra. Certo, é que o mercado chinês abre dia 18 do mês que vem e encerra a 13 de julho, pelo que o Changchun Yatai quer agilizar processos.

O Manchester United, de Mourinho, bem como Liverpool ou Wolverhampton, são outros clubes dispostos a receber o internacional canarinho.

Autor: Filipe Pedras