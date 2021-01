Chiquinho: «Basta errarmos uma vez e somos penalizados»

Chiquinho foi o autor do único golo do Benfica no empate (1-1) na receção ao Nacional, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga NOS. Depois de ter bisado frente ao Estrela da Amadora para a Taça de Portugal, o médio - que foi novamente lançado de início por Jorge Jesus - voltou a apontar um golo.





No final da partida, o camisola '19' das águias lamentou o resultado obtido frente aos insulares, afirmando que as águias foram "completamente superiores" ao seu adversário."Fomos completamente superiores. Tivemos oportunidades para matar o jogo na primeira parte e na segunda tambem. O Nacional aproveitou um erro nosso. Basta errarmos uma vez e somos penalizados. Temos de levantar a cabeça, não há tempo para lamentações", apontou, à BTV.