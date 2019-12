Chiquinho e a dupla com Vinícius: «O mais importante é a dinâmica»

Chiquinho foi um dos destaques da goleada do Benfica ao Famalicão, por 4-0. O médio esteve em três golos e, após o encontro, admitiu que quase tudo lhe correu bem e à equipa.





"Sim, sem dúvida. Claro que o mais importante é sempre a equipa, mas quando o coletivo está bem, o individual também sobressai. Penso que estamos todos a fazer um grande trabalho."

Afirmação na Luz depois de chegar proveniente do Moreirense

"É o trabalho diário que o dita, o 'mister' sempre disse que todos contam. Desde que cheguei aqui trabalhei sempre no meu máximo, o mister está a dar-me oportunidades e penso que estou a corresponder dentro de campo. O mais importante é continuar a trabalhar para conseguir a titularidade."

Colaboração com Vinicius no ataque

"Não há parceiros ideais. Temos todos de responder da melhor maneira para conseguir as vitórias. Sinto-me bem. O mais importante é a dinâmica, dentro de campo vamos fazendo trocas posicionais e vamos conseguindo as vitórias."

Este foi o melhor jogo pelo Benfica?

"Se calhar, sim. Mas também fiz outros grandes jogos. Este foi um jogo em que consegui contribuir com assistências."

Vantagem pontual na liderança

"Ainda faltam muitos jogos e temos de pensar jogo a jogo. Agora, o próximo é com o Sporting de Braga, para a Taça de Portugal, e vamos trabalhar para passar à próxima eliminatória".