Chiquinho: «É um desafio de exigência muito alta»

De regresso ao Benfica depois de uma temporada no Moreirense , clube no qual se assumiu como uma das principais figuras, Chiquinho assumiu-se satisfeito pelo passo dado na sua carreira, deixando claro em declarações à BTV que tudo fará para conseguir o seu espaço no plantel às ordens de Bruno Lage."É um desafio de exigência muito alta. O Benfica luta por todos os títulos e a expetativa está la em cima. Vou lutar todos os dias pelo meu espaço aqui. Estamos a falar do Benfica. Só o nome diz tudo, e sem dúvida que o peso é muito maior, mas com trabalho e dedicação acredito que as coisas vão correr bem", começou por dizer o médio, de 23 anos.Ainda que apenas tenha trabalhado em alguns treinos na temporada passada com o plantel principal das águias, Chiquinho assume que será fácil integrar-se por já ter estado ao lado de alguns dos novos colegas. "Trabalhei com alguns no ano passado, mas há algumas caras novas que eu não conheço. Estou muito motivado para trabalhar com eles. Tenho boa relação com Pizzi, André Almeida, Rafa, alguns miúdos que conheço, o Florentino, o Nuno, e a relação é boa", admitiu."Motivado por trabalhar" com Bruno Lage, "um treinador que gosta de jogar" e que "tem uma ideia de jogo e uma filosofia muito interessantes", Chiquinho 'atira' a decisão de jogar ou não para as mãos do seu novo técnico. "Estou aqui para o que ele decidir. Vou fazer sempre o meu melhor e acredito que o míster vai escolher o melhor para mim".E mesmo tendo sido o melhor marcador do Moreirense em 2018/19, o médio assume que até prefere o papel de assistente. "Às vezes até prefiro dar um golo a um colega meu do que marcar. Mas se conseguir fazer as duas coisas, melhor. O mais importante é o processo todo, a ajuda dos colegas. Eu estou lá é para finalizar. Faço, teoricamente, o mais fácil. No Moreirense fui o melhor marcador da equipa e os meus colegas ajudaram-me muito".Por fim, em jeito de promessa, Chiquinho deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica. "Muita dedicação, muito trabalho, um profissional a 200% e lutar por todos os títulos. Exigência máxima em cada treino e em cada jogo. Se estamos a falar do Benfica, a exigência tem de ser sempre no máximo. É para isso que estou aqui: para trabalhar e para dar o meu melhor", concluiu.