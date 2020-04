Chiquinho envia mensagem de força

Chiquinho exercita-se em casa, à imagem do que sucede com os outros jogadores profissionais do Benfica. À plataforma BenficaPlay, o atacante das águias explicou como passa o dia e aproveitou para deixar uma mensagem de alento no combate à pandemia do novo coronavírus. "Quero enviar-vos uma mensagem de força, sei que é um momento difícil mas tenho a certeza de que iremos voltar a sorrir", vincou o ex-Moreirense.

Quanto ao quotidiano propriamente dito, o camisola 19 das águias mostrou-se sempre predisposto a cozinhar. Para o pequeno-almoço, Chiquinho reservou ovos mexidos com fruta, ao que acrescentou fiambre e queijo fresco. "Após o pequeno-almoço, tomo um café e relaxo um bocado no sofá, vejo um pouco de televisão. A seguir, vamos treinar", referiu o jogador que se estreou na presente temporada pelo Benfica e que conta dois golos apontados em 30 encontros oficiais. "Cuidem de vocês, do vosso corpo, da vossa mente e fiquem saudáveis. Cuidem dos vossos. Um grande abraço", apelou o polivalente médio, que fica novamente pelo sofá após o almoço.