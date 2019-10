Chiquinho grato aos médicos e feliz por ovação

Chiquinho voltou a jogar na Luz mais de dois meses depois e não escondeu a felicidade por ter merecido uma grande ovação quando foi substituído, aos 72’. "Senti que os adeptos gostaram da exibição e ficaram contentes com o que fiz em campo. É gratificante", reconheceu o médio-ofensivo, titular pela primeira vez no Benfica. "Sonhava em jogar neste estádio, com estes adeptos, desde criança", salientou à BTV.

Ultrapassada a lesão que o afastou dos relvados, Chiquinho não esqueceu quem o ajudou. "Tenho de agradecer ao departamento médico, à estrutura e aos fisioterapeutas. Trabalhei com ele duas vezes por dia", descreveu o jogador, de 24 anos, que já tinha entrado aos 66’ em Tondela. "Voltar é uma grande alegria. Estar de fora não é facil e ajudar os colegas é gratificante", frisou.

O camisola 19 falou ainda da importância da chegada à liderança. "A exigência no Benfica é sempre essa, ganhar todos os jogos. Sábado [frente ao Rio Ave] é mais uma batalha importante", destacou. Chiquinho elogiou ainda Vinícius, a quem assistiu no 4-0. "Foi um bom passe, mas ele desmarcou-se bem", referiu.