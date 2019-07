Chiquinho: «Já colocámos algumas ideias em prática»

Chiquinho, jogador que marcou o golo do Benfica frente ao Anderlecht , abordou a derrota no primeiro encontro da pré-temporada, sublinhando que os jogadores ainda estão a desenvolver as ideias de Bruno Lage."Sabíamos que ia ser um jogo complicado, pois só começámos há uma semana e meia, também há muitos jogadores novos que ainda tentam entender as ideias do treinador. Mas foi um bom jogo de pré-época, já colocámos algumas ideias em prática e temos de continuar a trabalhar", referiu à BTV.Sobre o golo marcado, o reforço encarnados sublinhou que o mais importante é ajudar o coletivo: "É sempre importante marcar golo, mas sou mais um para ajudar e isso é o mais importante, ajudar a equipa."