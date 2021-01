Chiquinho: «Já há algum tempo que procurava minutos»

Chiquinho regressou esta terça-feira ao onze titular do Benfica da melhor forma possível. O médio português foi lançado por Jorge Jesus para o encontro dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Estrela da Amadora, e retribuiu com dois golos para a goleada por 4-0 das águias.





No final do encontro, o camisola '19' dos encarnados mostrou-se satisfeito com a exibição coletiva e individual. "O mais importante era passar a eliminatória, o objetivo foi conseguido. Satisfeito com os golos, já há algum tempo que procurava alguns minutos. Acabei por fazer golos. Correu bem", apontou, em declarações à TVI 24.