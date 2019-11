Chiquinho: «O Lyon entrou muito forte»

Chiquinho lamenta o mau início de jogo do Benfica, mas garante que a equipa não vai desistir da prova. "O Ol. Lyon entrou muito forte nos primeiros 25 minutos. Nós tentámos equilibrar as coisas, e na segunda parte estivemos por cima e dominámos completamente. O Ol. Lyon na segunda vez que foi à nossa baliza fez o golo. Tentámos o empate mas não foi possível", afirmou o avançado à TVI, onde também prometeu que os jogadores ainda sonham com a qualificação: "O Benfica nunca desiste de lutar, e vamos lutar enquanto for matematicamente possível".O jovem, que se estreou-se na Liga dos Campeões, ainda admitiu que passou um momento especial. "É sempre especial. Desde miúdo que sonhamos em disputar esta competição", acrescentou.