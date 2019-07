Chiquinho para várias posições

Chiquinho mostrou-se feliz por uma "vitória inteiramente justa" diante do AC Milan e está aberto às adaptações de Bruno Lage. "Jogo onde ele quiser, seja na direita ou no meio", vincou o jogador (re)contratado ao Moreirense e que havia traçado o objetivo de voltar ao Benfica após ter sido garantido em 2018, acabando por não fazer qualquer minuto oficial. "No início da época foi um objetivo que defini: voltar cá. Fez todo o sentido e estou aqui de novo", afirmou, frisando que "a equipa está confiante" para a Supertaça após três vitórias nos Estados Unidos.