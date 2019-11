Chiquinho: «Podíamos ter saído daqui com um resultado mais elevado»

Depois de ter sido titular nodiante do Portimonense, Chiquinho voltou a ser opção incial para Bruno Lage, desta feita nana receção ao Rio Ave.No final do encontro com os vilacondenses, o médio benfiquista afirmou que a equipa podia ter saído com "um resultado mais elevado" e abordou ainda o encontro com o Lyon, na próxima terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões."Ter uma vitória é sempre mais fácil para encarar o próximo jogo. Fizemos um jogo de grande nível. A 1.ª parte foi equilibrada, mas na 2.ª parte demonstrámos todo o nosso futebol. Podíamos ter saído daqui com um resultado mais elevado. O jogo correu-me bem, mas o mais importante é sempre a equipa. Estou aqui para ajudar", afirmou o jogador."Não, aqui no Benfica é como o mister costuma dizer, todos contam. Temos de trabalhar no dia-a-dia para conquistarmos o nosso espaço.""Cabe ao mister decidir. Vamos ver… a segundo-avançado é a posição onde me sinto mais confortável, mas jogo onde o mister quiser. Estou preparado para isso. É sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias. Vem aí um jogo importante para nós na Liga dos Campeões e vai ser mais fácil para nós trabalhar sobre isso.""O departamento médico ajudou-me muito na recuperação. A recuperação foi muito boa e estou muito grato ao Doutor Ricardo e a todos os fisioterapeutas do Benfica Lab. Estou super contente, trabalhámos diariamente para que a recuperação corresse bem. Acredito que com o Rafa vai acontecer da mesma forma, temos um departamento medico fantástico e vão fazer de tudo para o recuperar da melhor maneira. Quero melhorar todos os dias e ajudar o Benfica a conquistar títulos", concluiu.