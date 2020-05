Chiquinho: «Quando tens jogadores como o Pizzi é sempre mais fácil»

Chiquinho foi convidado a recordar alguns momentos que marcaram a temporada com números à mistura. O avançado do Benfica aproveitou para deixar elogios aos colegas de equipas, lembrando o encontro diante do Famalicão (4-0), para a Liga NOS, em que anotou duas assistências.





"Quando tens jogadores como o Pizzi é sempre mais fácil. No golo do Pizzi, meti-lhe a bola para o segundo poste, ele driblou um jogador numa grande jogada e fez então o 2-0. No golo do Vinícius, foi um cruzamento tenso e ele estava lá para finalizar da melhor maneira que é o que faz melhor: marcar golos", explicou o futebolista, de 24 anos, à conversa com o portal 'zerozero'.O ex-Moreirense foi puxando pela memória e lembrou quem fez o passe para o seu único golo na Liga, ocorrido a 31 de janeiro ante o Belenenses SAD (3-2). "Vinícius fez a assistência. Temos uma relação muito boa. Ele gosta que as assistências sejam mais para ele", frisou entre risos.Já frente ao Aves, recordou um Beunardeau quase intransponível, num embate em que registou o máximo pessoal de remates em 2019/20. "O guarda-redes do Aves estava a defender tudo, debaixo da baliza e tudo, as bolas todas. O golo foi do André Almeida numa vitória arrancada a ferros", afirmou.