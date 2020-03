Chiquinho revê antigos colegas

Chiquinho aproveitou a partida de ontem para rever alguns dos antigos colegas com quem partilhou o balneário do Moreirense, na última temporada. Assim que o avançado entrou para o aquecimento, fez logo um desvio para cumprimentar dois elementos do staff do conjunto de Moreira de Cónegas, com os quais esteve à conversa alguns minutos.

Também Filipe Soares, jogador formado no Benfica, mas que agora milita no Moreirense, trocou algumas palavras no final do encontro, com jogadores com quem atuou nos escalões de formação do Benfica, como os jovens Jota ou Florentino.