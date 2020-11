Chiquinho: «Se eu acredito que vamos ser campeões? Tenho a certeza!»

Chiquinho explicou em conversa com os sócios da Casa do Benfica de Algueirão Mem-Martins que o início de época foi bom, à exceção das últimas partidas, mas acredita que as águias vão recuperar.





"É um início de época diferente porque não pudemos ter os adeptos no estádio. Começámos bem, tivemos um início forte, agora tivemos dois ou três jogos menos bons mas acho que vamos conseguir dar a volta por cima porque temos uma grande equipa e um grande treinador", vincou em declarações à plataforma BenficaPlay.O médio português, de 25 anos, deixou depois um vaticínio claro quanto ao desfecho da temporada. "Acredito muito que vamos ser campeões. Acho que esta época o título não irá fugir. Se eu acho que vamos ser campeões? Tenho a certeza, tenho a certeza! Acredito muito nisso. Temos uma equipa, uma estrutura e um treinador muito bons e vai tudo correr bem nesta época. Vai ser difícil, nunca é fácil. Acredito que vai ser nosso esta época", atirou Chiquinho.