A oficialização de Chiquinho como reforço do Benfica deverá acontecer nos próximos dias. Os detalhes da contratação do jogador de 22 anos à Académica, num negócio que deverá rondar os 600 mil euros, já se encontram totalmente acertados e o médio-ofensivo irá mesmo equipar de águia ao peito, tal comoadiantou em primeira mão no dia 18 de abril.A transferência acontece depois do jogador ter dado nas vistas na Briosa na última época, clube que adquiriu os direitos económicos aos croatas do NK Lokomotiva. O jovem prepara-se agora para dar um importante passo na carreira, tendo como garantida a presença na pré-época das águias. Depois de se mostrar, caberá a Rui Vitória decidir se conta com Chiquinho na equipa principal na próxima temporada. Esse é o principal objetivo do jogador formado no Leixões, apesar da forte concorrência que terá de enfrentar no clube da Luz.