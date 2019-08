Chiquinho só volta a jogar em 2020

Chiquinho só vai voltar a jogar em 2020. O médio do Benfica lesionou-se com gravidade no encontro de sábado com o FC Porto e tem uma longa paragem pela frente, pelo que Bruno Lage não poderá contar com ele nos próximos meses.As águias revelaram que o jogador sofreu uma desinserção do tendão médio adutor . Chiquinho, de 24 anos, chegou à Luz no início desta temporada vindo do Moreirense.Com esta paragem, é certo que o médio não volta, pelo menos, antes da 15.ª jornada da Liga NOS. Perderá ainda toda a fase de grupos da Liga dos Campeões.