Chiquinho: «Via jogar Gaitán, Di María e dizia jogar ali não vai ser nada fácil»

Chiquinho surpreendeu Martim Ferreira, um fã do jogador do Benfica, que, tal como o ídolo, tem o sonho de poder representar o clube da Luz. Para tal, o avançado das águias, numa chamada de vídeo, explicou-lhe qual era o caminho, mas lembra aquilo que pensava quando tinha 18 ou 19 anos:





"Quando tu és miúdo não pensas muito nisso, mas em sénior, por exemplo quando eu estava no Leixões, jogar no Benfica era muito difícil. Era um sonho e sempre pensei nisso. Na altura, ainda era primeiro ano de sénior ou juniores e via jogar Gaitán, Di María e dizia que chegar ali não era nada fácil. E hoje estar aqui é um orgulho enorme, num clube muito grande, foi o sonho pelo qual sempre lutei. Jogar pelo Benfica é incrível", contou Chiquinho ao jovem na iniciativa 'Não vá, telefone', deixando-lhe, posteriormente, algumas sugestões para este também chegar ao mesmo patamar:"Se tens qualidades, trabalhares e acreditares em ti, vais lá chegar. É importante não desistir, trabalhar sempre e acreditar em ti. Se não acredtares em ti, mais ninguém vai acreditar. As coisas vão correr bem", desejou o jogador das águias, a Martim Ferreira.