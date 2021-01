Chiquinho volta ao radar do Torino

Chiquinho está de volta ao radar do Torino. De acordo com o 'Corriére Granata', o emblema da Serie A intensificou nas últimas horas os contactos pelo médio ofensivo do Benfica e pretende avançar com uma proposta de empréstimo pelo camisola '19' das águias.





Recorde-se que Chiquinho já tinha sido associado ao Torino, mas o médio ofensivo acabou por continuar na Luz. Até ao momento, Chiquinho soma um total de 251 minutos em 8 jogos disputados esta temporada.