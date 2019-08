Chiquinho: «Voltarei mais forte do que nunca!»

Chiquinho deixou uma mensagem nas redes sociais onde agradeceu as mensagens de apoio após saber o quão prolongada iria ser a lesão revelada oficialmente esta segunda-feira no boletim clínico do Benfica."Neste momento desafiante da minha carreira quero só agradecer todas as mensagens de apoio e conforto que tenho recebido. Na impossibilidade de responder a todos deixo-vos o meu obrigado e a promessa que voltarei mais forte que nunca!", vincou através do Instagram.Recorde-se que o médio de 24 anos contraiu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, no clássico frente ao FC Porto e só voltará em 2020.