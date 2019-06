Chivas vai jogar com as reservas diante do Benfica

Adversário do Benfica num dos três encontros que as águias vão disputar na International Champions Cup, o Chivas Guadalajara deverá apresentar-se diante do conjunto português com uma equipa secundária, segundo deixou a entender esta quarta-feira o técnico Tomás Boy.A decisão dos mexicanos prende-se com o facto de o seu calendário da próxima época ter sido mal pensado , levando a que o encontro com o Benfica se dispute um dia antes do arranque oficial do campeonato mexicano, diante do Santos Laguna. Por esta situação, o Chivas estava obrigado a decidir-se onde apostar as fichas, até porque os encontros estão separados por 24 horas e 2500 quilómetros de distância, ou então alcançar um acordo para a troca do jogo do campeonato, mas nenhuma das tentativas surtiu efeito."O campeonato é o verdadeiro desafio. Temos de fazê-lo dessa forma. É uma situação importante, mas a Liga é a prioridade. Procurámos várias alternativas para preparar a primeira jornada de forma mais tranquila, mas não conseguimos. Agora temos a missão de conseguir ter duas equipas fortes para ir a jogo", explicou Tomás Boy antes da partida para os Estados Unidos, onde nas próximas três semanas irá disputar cino jogos de preparação.