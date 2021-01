Chrien: «A vida em Portugal era linda mas a minha carreira no futebol não correu como planeado»

Martin Chrien passou sem sucesso pelo Benfica e rescindiu há poucas semanas pelos encarnados, tendo assinado pelos húngaros do Mezokovesdi. O médio eslovaco garantiu que era difícil não aceitar o convite para jogar na Luz em 2017.





"Isto é a vida. Tudo tem os seus prós e contras. A vida em Portugal era linda, mas a minha carreira no futebol não correu como planeado. É uma pena, mas vou seguir em frente. Sobrevivi a um capítulo que já foi encerrado. Foi um salto enorme passar do campeonato eslovaco para o português, além de ter estado num dos maiores clubes do país. Acho que não estava pronto para essa etapa. Fui de uma pequena cidade em Liptov para a capital portuguesa e para um campeão português, recordista em campeonatos. Mas o Benfica queria-me, resistirias? Se perguntassem a toda gente, ninguém diria que não", referiu ao jornal 'Sport' da Eslováquia, garantindo que não se arrepende: "Claro [que me mudaria novamente], mas agora que sou mais inteligente, faria as coisas de forma diferente. Não me arrependo de ir para lá para te deparares aquela possibilidade".Pela equipa principal das águias, Chrien cumpriu dois encontros oficiais e explicou que as mudanças de treinador não ajudaram a afirmar-se pelo Benfica. "Havia dez outros jogadores como eu na equipa B. Não me refiro ao nível de futebol, mas na mesma situação. Veio um novo treinador, trouxe novos métodos de trabalho e novos jogadores. Ele preferia-os a eles. Além disso, o Benfica está construído com o objetivo de formar os maiores talentos de Portugal, ensinando-os e vendendo-os por muito dinheiro. Como o João Félix por mais de 100 milhões de euros [n.d.r. 120] para o Atlético Madrid. Os portugueses também são os principais protagonistas. Estou contente por, pelo menos na primeira metade da época depois de chegar a Benfica, ter constado sempre com a equipa principal. Estive várias vezes no banco em jogos do campeonato, joguei vinte minutos contra o Belenenses diante de 60 mil espetadores. Depois, a minha situação piorou e eles colocaram-me de parte", vincou Chrien, agora com 25 anos.Na época 2018/19, foi emprestado ao Santa Clara e cumpriu 19 encontros oficiais, um clube do qual guarda boas recordações. "Diverti-me muito no Santa Clara onde joguei regularmente. Joguei contra os maiores clubes com o FC Porto, o Sporting e o Sp. Braga. O empréstimo não tinha opção de transferência permanente. Quando terminei a cedência, mudaram de treinador e o novo treinador já não me queria na equipa", lamentou o jogador que se destacou no Campeonato da Europa sub-21, em 2017, suscitando a cobiça do Benfica.