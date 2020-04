Chris Willock convence técnico do Huddersfield

Emprestado ao Huddersfield, Chris Willock parece já ter convencido o técnico do clube do segundo escalão inglês. O atual 18º classificado do Championship não tem opção de compra pelo jovem encarnado, de 22 anos, mas este já vinha mostrando serviço até à paragem dos campeonatos, fruto da pandemia do novo coronavírus. Depois de ter saltado do banco em quatro partidas, Willock foi titular nos três últimos confrontos, tendo marcado um golo, no caso ao Bristol City.

O treinador, Danny Cowley, está rendido e promete tentar levar os responsáveis do clube a colocar uma proposta em cima da mesa do Benfica para amarrar os serviços do jovem a título definitivo. "Temos vindo a fazê-lo crescer gradualmente, pois no Championship a roda gira muito, muito rapidamente. O jogo é disputado a uma intensidade muito elevada, por isso tivemos de ter alguns cuidados a lançá-lo. E ele está a chegar lá, o que é muito positivo. É um miúdo que tem grande qualidade. É de topo. Dá-nos coisas diferentes no último terço do terreno", sublinhou o timoneiro do Huddersfield.

Com contrato válido com o Benfica até 2022, Willock já chamou, porém, a atenção de outros emblemas do Championship: Swansea e Cardiff. Com pouco espaço na Luz, já tinha estado cedido ao West Bromwich na primeira metade desta época. Aí, não chegou a atuar pela equipa principal, tendo apenas jogado pelos sub-23.