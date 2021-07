Churrasqueira 'Rei dos Frangos' esclarece: «Nada temos a ver com o circo metafórico»

A empresa churrasqueira 'Rei dos Frangos', com sede em Leiria, veio esclarecer que nada tem a ver com José António dos Santos, denominado 'Rei dos Frangos', que hoje detido juntamente com Luís Filipe Vieira. "Não nos prejudiquem", pede a empresa, que tem 19 restaurantes 'take away' em todo o país.





"Não nos prejudiquem!O Rei dos Frangos não é 'esse rei dos frangos'!Mais uma vez, a nossa empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda, com sede em Leiria e com 19 churrasqueiras take-away em Portugal, vem a público defender o seu bom nome e vincar que EM NADA tem a ver com o circo metafórico "do rei dos frangos", nem com nenhuma das pessoas envolvidas nesse grupo de peças que se vêem noticiando desde 2019.Para quem quiser perceber um pouco melhor a diferença entre a realidade e notícias feitas descuidadamente, explicamos, ponto a ponto:1) nenhuma das nossas lojas nem a nossa sede foi alvo de buscas por qualquer núcleo de investigação ou instituição de segurança pública. EM NADA estamos relacionados com o Sr. Luís Filipe Vieira ou com qualquer uma das empresas que dá origem às diversas peças jornalísticas.2) a nossa empresa chama-se Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda. e tem direitos sobre a marca comercial "Rei dos Frangos". Este é o nome utilizado nas nossas lojas para denominar o nosso serviço e os nossos produtos. Queremos e devemos lutar pelo bom nome desta marca e desta empresa que existe desde 1989.3) um dos gerente da empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda. chama-se João Carlos Paiva Santos. EM NADA o nosso gerente está relacionado com o Sr. Luís Filipe Vieira nem com qualquer uma das empresas que dá origem aos negócios noticiados.4) o Grupo Valouro SGPS, SA. tem como administrador o Sr. José António dos Santos, o tal apelidado de "rei dos frangos" por parte dos órgãos de comunicação. Entre João e José vai todo um nome diferente, que deveria servir para inúmeras peças jornalísticas o conseguirem discernir, mas inúmeras vezes deixaram de o fazer.5) Não existe nem existiu qualquer relação empresarial entre a nossa empresa e o Sr. José António dos Santos além da natural interação comercial entre fornecedor e comprador: a Avibom, uma das empresas do Grupo Valouro, vende matéria-prima à Churrasqueiras Rei dos Frangos, concretamente, frango. Porque é de assar frango que nós percebemos, de acções e SADs… nem tanto.Perceba-se, desde já, a diferença de tratamento entre o indivíduo Luís Filipe Vieira, sempre tratado pelo nome, e o indivíduo José António dos Santos, que nunca é tratado pelo nome nem pelas empresas que gere, mas por uma metáfora bem mais curta e elegante, o "rei dos frangos". E é aqui que, infelizmente, somos chamados "à baila".Nos dias que correm, nenhum jornal sequer se dá ao trabalho de falar em Valouro GSPS ou qualquer outra empresa devidamente detida e/ou administrada pelo senhor que é descrito como amigo do senhor Luís Filipe Vieira. Hoje, temos clientes, fornecedores e amigos a perguntar, a ligar e a comentar consecutivamente, sem já conseguirem distinguir uma metáfora demasiadamente disseminada, estupefactos sobre o que (não) está a acontecer.Em nada queremos limitar o direito à opinião nem à liberdade de imprensa. Por várias vezes, desde 2020, alertámos diversos elementos da imprensa sobre o enorme dano à reputação da empresa e dos graves mal-entendidos que estariam a gerar às diversas pessoas que aqui trabalham todos os dias.PS.: Como nota final, dizemos mais: os nossos gerentes até são simpatizantes do Sporting!