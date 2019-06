Chuteiras de craques benfiquistas ajudam a pagar tratamentos de antiga ginasta

Jardel, André Almeida, Salvio e Ferro doaram as suas chuteiras para ajudar nos tratamentos de Catarina Santos, que em 2014 ficou tetraplégica depois de uma queda aparatosa num treino de trampolins.





Após o leilão, a camiosla de Jardel e o par de chuteiras doados alcançaram os 1750 euros, já as chuteiras de Salvio, Ferro e André Almeida renderam 2350 euros, verbas que irão ajudar a pagar os tratamentos de Catarina Santos em Florença, Itália.Segue-se agora a venda as rifas da camisola autografada por todo o plantel do Benfica e também das chuteiras de João Félix.