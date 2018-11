Chuva nunca foi problema em Tondela

A chuva forte que se fez sentir, ao início de tarde de ontem na região de Tondela, obrigou a que fossem tomadas algumas medidas, mas o encontro entre a equipa local e o Benfica nunca esteve em risco de não se realizar. Quando foram abertas as bancadas do Estádio João Cardoso, a chuva caía com forte intensidade, tendo os jogadores efetuado os exercícios de aquecimento em condições bastante adversas. Apesar de encharcado, o relvado manteve sempre as condições mínimas para que a partida se realizasse.

Para tal também contribuiu o trabalho efetuado por alguns responsáveis do clube beirão, que picavam o relvado para que a água pudesse escoar com maior facilidade. Assim, evitaram-se problemas de maior e, ao contrário do que aconteceu em Chaves, a equipa do Benfica não viu o início do jogo ser atrasado, como quando se viveu uma situação meteorológica idêntica.