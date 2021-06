Ciclismo não voltará ao Benfica a breve prazo

O ciclismo é uma modalidade histórica no Benfica mas o regresso da sua prática não acontecerá até ao próximo ano, depois da atividade ter cessado pela última vez em 2008.





"Não está previsto a abertura do ciclismo profissional a curto prazo, estando a estratégia desportiva orientada para o fomento do desporto feminino nas mais diversas modalidades", pode ler-se na comunicação feita pelos encarnados em resposta aos sócios na sequência da apresentação do orçamento do clube.As águias prometem também que "nenhuma das modalidades estará ausente das competições europeias por questões orçamentais", ao contrário do que chegou a ser possível em 2020. "Não estão previstos cortes nas modalidades, estando revelado no orçamento proposto aos sócios um aumento do investimento após o ajuste estrutural efetuado neste período de Covid-19", acrescentou o clube da Luz.