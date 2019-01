Ciclo infernal em 24 dias

Nos 24 dias que separam a deslocação do Benfica aos Açores, já cumprida, e o dérbi de Alvalade frente ao Sporting a 3 de fevereiro, os encarnados vão fazer cinco jogos – com a possibilidade de chegar aos seis, caso a equipa atinja a final da Allianz Cup, agendada já para dia 26 de janeiro em Braga.Para isso terá de derrotar o FC Porto a 22 de janeiro, algo que até já conseguiu nesta época. Mas antes há um duplo embate em Guimarães com o Vitória. Já amanhã, os homens de Bruno Lage lutam por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal no Estádio D. Afonso Henriques, onde regressam logo na sexta-feira, para a primeira jornada do campeonato.Depois da Allianz Cup, a águia regressa à Luz, no dia 30, com o Boavista, finalizando o ciclo com o Sporting, a 3 de fevereiro.