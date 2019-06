Cillessen quer aproveitar férias antes de tomar uma decisão

Pretendido pelo Benfica para reforçar a baliza, Jasper Cillessen voltou a não abrir o jogo quanto ao seu futuro. Em declarações prestadas logo após a derrota na final da Liga das Nações , o guarda-redes holandês admitiu que pretende aproveitar as férias antes de se sentar com o seu empresário para analisar o que há em cima da mesa antes de tomar uma decisão.

"Tenho de tomar uma decisão com o meu agente, mas primeiro quero aproveitar as férias", disse o guarda-redes holandês de 30 anos, que no Dragão viu concluir-se uma temporada que o próprio assume ter sido para esquecer.



"Esta é a segunda final que perco num curto espaço de tempo e isso dói bastante... No geral esta foi uma temporada difícil, com poucos jogos, várias lesões e muitas viagens. Para além disso perdi as tais duas finais. Quero esquecer este ano o mais rápido possível", admitiu.



Cillessen, refira-se, acabou 2018/19 com mais dois troféus no currículo (Liga espanhola e Supertaça Espanhola), mas viu na duas últimas semanas escaparem outros dois: a Liga das Nações e a Taça do Rei. Para mais, na temporada que agora terminou apenas disputou onze jogos pelos catalães.