Cillessen recusa revelar abordagem do Benfica e só decide futuro após as férias

O guarda-redes holandês Jasper Cillessen recusou este sábado revelar se recebeu uma proposta do Benfica para integrar o clube na próxima época, dizendo que só pensará no rumo que a sua carreira futebolística tomará após as férias."Neste momento estou focado na seleção nacional, depois das férias pensarei sobre tudo e depois veremos", disse aos jornalistas, numa curta declaração no hotel em Lagos, onde a seleção da Holanda está a estagiar com vista à fase final da Liga das Nações.Questionado sobre o clube para o qual gostava de se mudar, o guarda-redes do Barcelona insistiu que a prioridade é a seleção nacional, razão pela qual se encontra neste momento em Portugal."Como já disse, primeiro tenho a seleção, depois as férias e a seguir decido. Após as férias falarei sobre isso, neste momento não falarei sobre nada", reforçou, junto ao relvado do campo onde a equipa estará a treinar.Cillessen, de 30 anos, tem contrato com o Barcelona até junho de 2021, mas já manifestou a sua vontade de sair do clube catalão, na próxima temporada, para uma das cinco principais ligas europeias.Numa entrevista ao canal holandês VTBL, na passada semana, o guarda-redes criticou as exigências feitas pelo Barcelona aos interessados na sua contratação, considerando que a verba pedida pelo seu passe não tem facilitado a saída do clube.Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19H45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19H45.Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19H45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15 horas.