Cinco jogadores entre os 17 novos casos de Covid-19 detetados no Benfica

O Benfica detetou 17 novos casos de covid-19 nos testes feitos desde sábado e Record sabe que cinco são jogadores. O clube da Luz tem 22 jogadores aptos a ir a jogo, segundo os regulamento.





O nosso jornal pode adiantar também que Tiago Oliveira, único adjunto de Jorge Jesus que ainda não se sabia que tinha Covid, também está infetado.O Benfica aguarda agora uma decisão da Direção-Geral da Saúde relativamente à participação da equipa nas competições de futebol."O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", pode ler-se numa nota publicada hoje no sítio oficial dos 'encarnados'.