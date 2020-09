Cinco 'miúdos' chamados ao treino do Benfica

Privado dos jogadores que foram convocados para as respetivas seleções nacionais (Rúben Dias, Vertonghen, Waldschmidt, Seferovic, Florentino, Jota, Tomás Tavares e Svilar), Jorge Jesus chamou esta terça-feira cinco jovens aos trabalhos da equipa principal, em mais um treino de preparação para a nova temporada e já de olho no encontro diante do Sp. Braga, marcado para as 19 horas de amanhã, no Estádio da Luz.





Samuel Soares, Leo Kokubo, João Ferreira, Morato e Gonçalo Ramos foram os jogadores que trabalharam no Seixal com o restante plantel principal, numa sessão na qual a boa disposição foi nota dominante.