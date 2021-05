Cinco No Name respondem por tentativa de homicídio

Cinco membros da claque No Name Boys vão a julgamentos indiciados pelo crime de tentativa homicídio de um adepto da rival Juventude Leonina, noticiou o ‘Jornal de Notícias’.





O caso remonta a maio de 2020, quando um grupo de ‘casuals’ atacou com marteladas e facadas o adepto do Sporting, gritando-lhe: ‘Vais morrer filho da ****! Benfica! No Name!’ A vítima, operada duas vezes, foi salva por um polícia que estava de folga.A juíza de instrução criminal do Tribunal de Cascais levará ainda a julgamento outros 26 membros (de um total de 37) dos No Name Boys, indiciados por 231 crimes. Quatro respondem por atentado à segurança de transporte rodoviário por, alegadamente, terem apedrejado em 2020 o autocarro que transportava os jogadores do Benfica.