'Clã' Tavares em estreia

A receção ao RB Leipzig, a contar para a Liga dos Campeões, será um jogo que dificilmente Tomás e David Tavares irão esquecer, pois marcou a estreia de ambos na equipa principal.

"Estou feliz pela estreia mas obviamente que também estou triste pelo resultado. Preferia que a minha estreia tivesse sido com uma vitória, mas é um momento muito especial para mim. Estivemos bem e agora é pensar no próximo jogo para o campeonato. Ainda tenho muito que aprender e evoluir", comentou o jovem lateral de 18 anos, à TVI, que foi mesmo titular na equipa, tendo rendido André Almeida, que ficou de fora por gestão da equipa técnica.

Relativamente ao médio de 20 anos, este arrancou a partida no banco de suplentes, mas acabou por ser o primeiro jogador a saltar do banco, rendendo Jota. "Estrear-me foi uma grande sensação, logo na Champions. Claro que preferia que fosse uma vitória, mas agora temos de levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. O jogo foi decidido por detalhes. Quanto a mim, sou mais um para ajudar e claro que sinto a confiança do míster", sublinhou o jovem à TVI.