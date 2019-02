Claque do Hajduk Split anuncia apoio ao Benfica nos jogos com o Dínamo Zagreb

A Torcida Split, principal claque do Hajduk Split, anunciou através das redes sociais que vai apoiar o Benfica no duplo compromisso das águias frente ao Dínamo Zagreb, nos oitavos-de-final da Liga Europa.A relação de amizade entre este grupo de adeptos croatas e os No Name Boys, recorde-se, começou a 14 de setembro de 1994, depois de Benfica e Hajduk Split se terem defrontado, na Croácia, no primeiro jogo do Grupo C da Liga dos Campeões de 1994/95.Na viagem de regresso a Lisboa, depois do jogo, uma carrinha que transportava alguns elementos dos No Name Boys despistou-se em Espanha e três ocupantes da viatura acabaram por morrer: Rita, Tino e 'Gullit' ainda hoje são lembrados pelas claques dos dois clubes.Recorde-se que, em 2015, Goran Vucevic, então diretor-desportivo do atual 6º classificado da liga croata, encontrou-se no Estádio da Luz com Luís Filipe Vieira e endereçou um convite para um particular entre as duas equipas.