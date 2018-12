Os No Name Boys e os Diabos Vermelhos, grupos de apoio do Benfica, estiveram em silêncio na Luz durante a primeira meia hora do duelo deste sábado com o Feirense Em protesto, não se ouviu qualquer cântico entoado nos topos norte e sul, com os adeptos a permanecerem mesmo sentados.Por fim, ao minuto 30, começou a ser entoado o hino do clube e o apoio manteve-se a partir daí.