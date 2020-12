Clássico com o FC Porto será preparado em Ílhavo

O plantel do Benfica vai preparar o duelo com o FC Porto, para a Supertaça, em Ílhavo. Os encarnados só voltarão a casa na próxima quarta-feira, depois do embate com os campeões nacionais.

As águias viajam hoje à tarde para o Minho, pois amanhã, a partir das 17h30, defrontarão Gil Vicente, em Barcelos, em partida a contar para a 10ª jornada da Liga. Depois do jogo com os galos, farão curta viagem até à cidade do distrito de Aveiro. Considerando que está em causa uma deslocação que envolve dois jogos, a convocatória será mais alargada.

Privado de André Almeida, que não joga mais esta temporada, Jesus começou ontem a afinar a estratégia para a deslocação a Barcelos. Hoje de manhã, orienta novo treino no Benfica Campus, projetando o jogo em conferência de imprensa marcada para as 14 horas.