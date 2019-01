CMTV avança que Benfica escondeu as contas bancárias durante as buscas da PJ

A CMTV noticiou esta segunda-feira que o Benfica escondeu as contas bancárias durante as buscas da Polícia Judiciária feitas ao clube em outubro de 2017, no âmbito do caso dos emails. Segundo a televisão do Correio da Manhã, durante quatro meses foram ocultados os extratos bancários da SAD, ao qual os investigadores do Ministério Público (MP) só tiveram acesso numa outra operação, em janeiro de 2018.O MP solicitou a entrega de documentação contabilística em duas ocasiões, mas o clube não acatou a ordem. A Procuradora foi então forçada a ordenar nova busca ao Estádio da Luz, no início do ano passado, onde foram apreendidos dezenas de extratos das contas relacionadas com o clube, a Fundação Benfica, a Benfica SAD, a BTV e fornecedores.A CMTV adianta ainda que, na véspera da segunda ida ao Estádio, uma das alegadas toupeiras do Benfica terá espiado o processo e poderá ter avisado o Benfica da diligência. A CMTV confrontou o Benfica com os dados mas o clube não fez comentários.