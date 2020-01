CMVM atrasa OPA da SAD

As trocas de informação com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) estão a atrasar o avanço da OPA (oferta pública de aquisição) parcial que o Benfica, através da SGPS, fez à SAD com o objetivo de reforçar a posição do clube no capital da sociedade anónima.

Segundo adiantou ontem o ‘Expresso’, o processo da OPA já deveria ter sido finalizado em 2019 mas, já com quase metade do mês de janeiro do novo ano decorrido, ainda... nem arrancou. De acordo com o dito jornal, as regras de mercado estão a refrear até o otimismo inicial do clube liderado por Luís Filipe Vieira, que pretende com esta ação levar o Benfica a deter cerca de 95 por cento do capital da SAD.

O anúncio da OPA, recorde-se, já foi feito a 18 de novembro último. Cada ação está avaliada em 5 euros nesta operação.