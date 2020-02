CMVM investiga possível conflito de interesses na OPA do Benfica

O regulador do mercado de capitais está há três meses a enviar perguntas ao Benfica SGPS que envolvem o presidente Luís Filipe Vieira e os acionistas visados pela Oferta Pública de Aquisição (OPA), noticiam o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias nesta quinta-feira.





A OPA foi lançada a 18 de novembro e, até agora, não teve luz verde da CMVM. Em causa estão dúvidas relacionadas com o preço e possíveis conflitos de interesses. As últimas trocas de informação entre a CMVM e os envolvidos estão centradas na ligação empresarial entre Luís Filipe Vieira e o maior acionista privado da sociedade desportiva.O empresário José António dos Santos, sócio de Vieira, reforçou a sua participação na SAD do clube esta segunda-feira , tendo comprado "largas centenas de milhares de euros" em ações. Ao Público, o presidente do grupo Valouro confirmou o aumento da sua participação no clube da Luz, que estava nos 12,7% do capital da SAD, e classificou uma potencial venda das ações, cujo lucro seria de 11 milhões de euros, como um "mau negócio".