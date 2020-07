CMVM suspende ações do Benfica após Vieira, SAD e Benfica Estádio terem sido constituídos arguidos

A negociação em bolsa do Sport Lisboa e Benfica, SAD foi suspensa pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), depois de o seu presidente, Luís Filipe Vieira, bem como a Benfica SAD e a Benfica Estádio terem sido constituídas arguidas no âmbito de uma investigação da Autoridade Tributária, conforme Record apurou.



Em causa estão questões relacionadas com IVA e IRC, passíveis de configurar crimes fiscais. A investigação está a ser conduzida pelo DIAP de Lisboa.



