CMVM suspende negociação das ações do Benfica

A CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) anunciou que suspendeu a negociação das ações do Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, na sessão desta segunda-feira dia 23 de março.



Na sexta-feira, o ‘Jornal Económico’ anunciou que o clube da Luz admitia avançar para o cancelamento da OPA (Oferta Pública de Aquisição) e usar o dinheiro para contratar reforços para a equipa principal de futebol. Contactada por Record, a SAD do Benfica preferiu não tecer comentários, remetendo explicações para o futuro.





A 29 de novembro, o presidente Luís Filipe Vieira garantia que poderia ser "o melhor negócio de sempre" desde a sua entrada no clube. Contudo, o cenário económico mudou e as águias equacionam ter uma almofada financeira para fazer face à nova crise financeira que já está no horizonte desportivo e não só.Ora, a Sport Lisboa e Benfica GSPS tinha a intenção de adquirir mais 28,06 por cento das ações da SAD, concurso esse que implicaria um valor total de 32 milhões de euros a pagar aos investidores. Ou seja, os encarnados ofereciam 5 euros por cada ação. Era precisamente esse o valor que custava cada título na entrada em Bolsa, em 2001, correspondendo a um prémio de 81,15 por cento face ao valor (2,76 euros) no dia do lançamento da OPA, que até hoje nunca chegou a arrancar.Desde o lançamento da OPA, muita coisa mudou no corpo acionista. Destaca-se a saída da Olivedesportos, uma das empresas que mais tempo perdurou ligada à SAD do Benfica e que detinha 2,66 por cento, mudança essa comunicada no relatório e contas entregue à CMVM este mês.Já José António Santos, dono da Valouro e maior acionista individual na sociedade encarnada, garantiu em fevereiro ter comprado em Bolsa ações no valor de "centenas de milhares de euros". O empresário com quem Vieira partilha negócios a título individual já garantiu que não vai vender ações.