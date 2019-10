CNID diz que Benfica cometeu "ilegalidade" e pede à Liga de Futebol que faça prevenção

Depois da, quedestacado para acompanhar o encontro desta quarta-feira entre os encarnados e o Portimonense, agora foi a vez da Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) reagir à polémica.Através de um comunicado, o organismo refere que o Benfica "sabe que cometeu uma ilegalidade seja qual for o pretexto invocado", afirmando ainda que a Liga de Futebol deve "prevenir situações como esta"."A Direcção do CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto tomou conhecimento de que o S. L. Benfica impediu o acesso do jornalista do Jornal de Noticias, à tribuna de imprensa no jogo S. L. Benfica – Portimonense SC, realizado ontem dia 30 de Outubro no Estádio da Luz. O jornalista ficou assim impedido de cumprir a sua missão, que é a de informar devidamente sobre um jogo importante da liga profissional de futebol.O S. L. Benfica sabe que cometeu uma ilegalidade seja qual for o pretexto invocado. O direito à informação é irrevogável e um grande clube com o S.L. Benfica não se deve ver envolvido em situações reprováveis a todos os níveis.O CNID espera que o S.L. Benfica volte rapidamente a agir na legalidade, como é de bom tom numa instituição com tantos pergaminhos. E espera que a Liga de Futebol aja de forma a prevenir situações como esta, porque causam um dano indelével à sua imagem e não se passam em competições com elevado nível de organização.O CNID está obviamente sempre solidário com todos os jornalistas que procuram desempenhar a sua actividade sob os princípios deontológicos que regem a profissão.P’ela DirecçãoManuel QueirozPresidente do CNID"