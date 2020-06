CNID "reprova" declarações de Bruno Lage: «Uma acusação inaceitável e desajustada»

A Associação de Jornalistas de Desporto (CNID) emitiu esta quarta-feira um comunicado em que considerou "inaceitáveis" as declarações de Bruno Lage na conferência de imprensa ontem, depois do jogo com o Santa Clara, que o Benfica perdeu.





O treinador perguntou a um jornalista que o questionou sobre o seu futuro: "Quem anda a pagar-vos almoços, jantares e viagens para entrar para o meu lugar?" "Uma acusação que tem que ser repudiada", garante o CNID.O treinador Bruno Lage teve ontem declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista, no final do jogo Benfica-Santa Clara. Não foi uma opinião, foi uma acusação que tem que ser repudiada.Foi uma acusação inaceitável e completamente desajustada, até pelo homem correto e sensato que Bruno Lage tem sido, respeitador e educado. O que disse ontem sobre os Jornalistas é inesperado e causou uma enorme indignação na classe, que o CNID não pode deixar passar em claro. Os Jornalistas que lhe fizeram as perguntas são os mesmos que, na época passada, acompanharam os seus grandes resultados e as suas excelentes conferências de Imprensa. Sem reparos, então.São declarações debaixo de pressão, mas que têm que ser reprovadas da forma mais veemente. Não só porque, se houvesse algum fundo de verdade, teria que ser dito quem e quando beneficiou de viagens e almoços para promover alguém, mas também porque então se poderia ficar com dúvidas se foi por outras razões que na época passada Bruno Lage ganhou tantos prémios.Ser Jornalista é muitas vezes ser incómodo, é da natureza da profissão. Lamenta-se que Bruno Lage tenha caído, como tantos antes dele, de resto, na desculpa fácil e errada, até no interesse do treinador. Porque tem uma carreira pela frente, tem muito valor e ele próprio quer continuar a ter muitos jornalistas nas suas conferências de Imprensa. E se a tradição em Portugal é termos alguma compreensão por estas falhas, nem sempre será assim. Por isso, espera-se que Bruno Lage rapidamente se retrate. Mas depois de termos dado 20 horas para um singelo pedido de desculpas, só podemos dizer que é pena que não o tenha feito e com a expressão de uma enorme desilusão da parte dos Jornalistas."